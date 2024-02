Krypto Prognose 2024: Ist der Bullenmarkt noch aufzuhalten?

Wer sich mit digitalen Währungen befasst, ist sich sicher: In den nächsten Jahren geht es für Bitcoin und Co. wieder steil bergauf. Eine Garantie gibt es dafür natürlich nicht, aber egal von welcher Seite aus man es betrachten will, derzeit deutet einiges darauf hin, dass es schon bald zu neuen Höchstständen bei den meisten großen Coins kommen wird. Die Gründe dafür sind vielseitig und derzeit sieht es so aus, als könnte es nur schwer verhindert werden, dass der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigt und mit ihm auch die meisten Altcoins explodieren.

2 Monate bis zum Bitcoin Halving

Der wichtigste Kurstreiber am Kryptomarkt war bisher immer das Bitcoin Halving. Nach jedem 210.000. Block - also in etwa alle 4 Jahre - werden die Belohnungen, die Miner erhalten, halbiert. Dadurch wird auch die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert. Durch diesen Prozess wird es noch über 100 Jahre dauern, bis alle 21 Millionen BTC in Umlauf sind. In 2 Monaten ist es wieder soweit.

(Bitcoin Halving Countdown - Quelle: Nicehash)

In der Vergangenheit ist nach jedem Halving ein Hype um Bitcoin ausgebrochen, der dazu geführt hat, dass die Kurse der meisten Coins in den darauffolgenden anderthalb Jahren um ein Vielfaches angestiegen sind. Auch für dieses Mal wird eine solche Entwicklung von den meisten Experten erwartet.

THe hAlViNg Is pRiCeD iN pic.twitter.com/zgGmTOX8O6 - PlanB (@100trillionUSD) February 17, 2024

Die Prognosen, wie weit der Bitcoin-Kurs dabei steigen kann, weichen teilweise weit voneinander ab, allerdings ist die Mehrheit davon überzeugt, dass es zumindest für ein neues Allzeithoch reichen wird und auch die 100.000 Dollar Marke wird in eher konservativen Schätzungen immer wieder genannt.

Zinssenkungen in Aussicht

Ein weiterer Punkt, der dazu führen kann, dass der Kryptomarkt goldene Zeiten vor sich haben könnte, sind die Zinssenkungen durch die Zentralbanken, die bereits in diesem Jahr in den USA und in Europa erwartet werden. Sinken die Zinsen, sind sichere Anlageklassen weniger lukrativ, wodurch die Risikobereitschaft der Anleger steigt und mehr Geld in den Kryptomarkt fließt. Zwar haben die jüngsten Inflationsdaten aus den USA den Marktteilnehmern einen Dämpfer verpasst, aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben. Auch wenn es erst im zweiten Quartal dieses Jahres zu Zinssenkungen kommen sollte, würde der Kryptomarkt wahrscheinlich davon profitieren.

Spot ETFs

Die Einführung der Spot Bitcoin ETFs in den USA war ein voller Erfolg. Die börsengehandelten Fonds haben alle Erwartungen übertroffen und in den ersten 30 Tagen mehr Kapital gesammelt als alle anderen ETFs in den USA. Zumindest die von BlackRock und Fidelity. Eine Entwicklung, die noch lange nicht abflacht und in den nächsten Monaten und Jahren massive Auswirkungen auf den Kurs haben könnte. Inzwischen liegen auch Anträge auf weitere Krypto-ETFs bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC zur Prüfung vor.

A next big Ethereum update will come this March!



EIP-4844 is an Ethereum Improvement Proposal aiming to boost scalability.



In May 2024 we will get the first Spot $ETH ETF.



I'm bullish on the Ethereum Ecosystem! pic.twitter.com/BP4BPDaX8d - Crypto Rover (@rovercrc) February 17, 2024

Durch die börsengehandelten Fonds wird auch institutionellen Anlegern der Einstieg in den Kryptomarkt erleichtert, sodass hier Milliarden von Dollar in den Markt gespült werden können. Derzeit deutet also vieles darauf hin, als könnten am Kryptomarkt tatsächlich auch in Zukunft wieder hohe Gewinne erzielt werden. Neben Bitcoin und den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung kann es sich für Anleger, die eine höhere Risikobereitschaft haben, durchaus lohnen, sich nach neueren Coins umzuschauen, die deutlich höhere Renditen einbringen können, wie das aktuelle Beispiel vom SMOG Token zeigt.

SMOG: Der heißeste Meme Coin in diesem Jahr?

Wer vor etwas mehr als einer Woche auf den neuen SMOG Token ($SMOG) gesetzt hat, konnte sein Kapital innerhalb der ersten 3 Tage um mehr als das 20-fache vermehren. Während der Bitcoin-Kurs heuer noch um 100 - 300 % steigen könnte, sind es bei Meme Coins wie SMOG Renditen von tausenden Prozent, die innerhalb kurzer Zeit realisiert werden können. Ein Blick auf den SMOG-Chart zeigt, dass den Bullen noch lange nicht die Luft ausgeht und der Coin noch erhebliches Gewinnpotenzial hat.

(SMOG Kursverlauf - Quelle: Dextools)

Der SMOG Token hat direkt bei seiner Markteinführung die Aufmerksamkeit der Trader auf sich gezogen, da der Wert des Coins innerhalb weniger Tage auf eine vollständig verwässerte Marktkapitalisierung von mehr als 100 Millionen Dollar gestiegen ist. Damit hat $SMOG das Potenzial, BONK als erfolgreichsten Meme Coin auf Solana abzulösen. BONK hat zu Spitzenzeiten eine Bewertung von rund 2 Milliarden Dollar erreicht, wodurch schnell deutlich wird, dass $SMOG auch nach dem Raketenstart noch um weitere 1.000 % steigen kann. Vor allem, da bisher noch keine Listings an Kryptobörsen angekündigt wurden und bereits spekuliert wird, ob es schon bald zu einem Binance-Listing kommen könnte.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.