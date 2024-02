Zu Wochenbeginn herrschte an den Märkten noch eine eher verhaltene Stimmung und der Inflationsschock aus den USA schien dem Aufwärtstrend ein schnelles Ende bereiten zu wollen. Ganz so schnell wollten die Käufer dann aber nicht das Handtuch werfen. Der DAX meldete sich in beeindruckender Weise zurück und konnte am Freitag wieder einmal neue Rekorde erreichen.Daran war die Aktie von Renk (DE0007850000) zwar nicht beteiligt, doch das Papier gehört zu den größten Gewinnern in der laufenden Woche. Gewinnmitnahmen am Freitag zum Trotz freuten die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...