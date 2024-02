Die Stiftung gründet die Global Patient Safety Leadership Association

Auf dem jährlichen Mid-Year Event der Patient Safety Movement Foundation am 26. Januar haben Experten auf dem Gebiet der Patientensicherheit aus aller Welt an der Erstellung eines Aktionsplans gearbeitet, um vermeidbare Schäden für Patienten und Mitarbeiter im Gesundheitswesen auszuräumen. Die Patient Safety Leadership Association wurde von der Patient Safety Movement Foundation gegründet, um dem Bedürfnis nach einem speziellen Forum für leitende Qualitäts- und Patientensicherheitsbeauftragte und Aktivisten für Patientensicherheit nachzukommen. Das Forum ist ein globales Netzwerk für Verantwortliche für Qualität und Patientensicherheit im Gesundheitswesen, das deren Bemühungen um die Umsetzung evidenzbasierter Lösungen und neuer Technologien unterstützt, die nachweislich Patientenleben retten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240217643236/de/

Dr. Mike Ramsay, CEO of the Patient Safety Movement Foundation, addresses attendees at the 2024 Mid-Year Event about the urgent steps the healthcare system needs to take to protect patient safety. (Photo: Business Wire)