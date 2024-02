Die Welt blickt momentan nach Bayern, denn dort findet die 60. Münchner Sicherheitskonferenz statt. Neben Rüstungsthemen und Verteidigungskonzepten in einer angespannten geopolitischen Weltlage, geht es auch um die Rolle Chinas, denn das Außenministerium des Reichs der Mitte hat in der Vergangenheit immer wieder öffentlich die NATO und insbesondere den USA die Schuld an der Eskalation im Ukraine-Konflikt mit Russland gegeben. Vor diesem Hintergrund wächst die Bedeutung der Rohstoffversorgung, denn China hat sich u.a. auch bei den Rüstungsrelevanten Rohstoffen eine Marktdominanz erarbeitet, die den NATO-Mitgliedsländern nun Schwierigkeiten bereitet. Einer der wichtigsten Rohstoffe für Rüstung und Technologie ist Wolfram. Ohne das härteste Metall der Erde können viele Produkte nicht fertiggestellt werden - kurz: wer Wolfram kontrolliert, kontrolliert die Rüstung. Knackpunkt ist, dass China und Russland rund 85 % des weltweiten Angebotes liefern. Es bedarf nicht viel Phantasie, was das für die Rüstungsunternehmen und Regierungen der NATO-Mitgliedsländer bedeutet. Ein Unternehmen, das von der gegenwärtigen Marktsituation profitieren wird, ist Almonty Industries. Das Unternehmen baut momentan eine Wolfram-Mine in Südkorea auf, die eine Fördermenge von rund 30 % des Angebotes außerhalb von China und Russland erreichen soll. Die aktuelle Börsensituation von Almonty erinnert an BioNTech vor der Corona Pandemie und Super Micro Computer sowie NVIDIA vor dem Boom mit der Künstlichen Intelligenz. Es liegt also an jedem Investor selbst, wie diese gewonnene Erkenntnis umgesetzt wird. Mehr dazu im folgenden Artikel.

