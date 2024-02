"Higher for longer" hatte die Fed für die Leitzinsen bereits vor Wochen angekündigt. Die Börsianer finden sich damit ab, dass ein erster Zinsschritt nach unten erst im Mai oder Juni erfolgt. Derweil hangelte sich der DAX deutlich über die 17.000er-Marke. Mancher Marktteilnehmer rechnet nun jedoch mit einer Verschnaufpause. Der Wochenausblick. Das Thema Zeitpunkt und Ausmaß der Zinssenkungen großer Notenbanken bleibt auch in der neuen Woche an den Börsen im Mittelpunkt. Dabei überwiegt bei den Marktteilnehmer ...

