Endet nun der jüngste Rekordlauf am deutschen Aktienmarkt? Löst eine Entspannung bei einigen heißgelaufenen Tech-Werten eine allgemeine Korrektur aus? In der neuen Börsenwoche dürfte jedenfalls die Bilanzsaison der Unternehmen weitere Akzente setzen. Auch die Geldpolitik bleibt Thema, rückt aber ein klein wenig in den Hintergrund. Das Thema Zeitpunkt und Ausmaß der Zinssenkungen großer Notenbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...