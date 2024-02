News von Trading-Treff.de Shooting Star auf Tagesbasis im DAX, nutzen die Bären die Gelegenheit oder wird es ein langweiliger Tag an den Börsen? Inflation? Welche Inflation? - Der Rückblick Am letzten Freitag sollte der DAX am Allzeithoch abprallen und im Zuge schlechter Inflationszahlen aus den USA short in Richtung der 17050 oder gar zurück in die Range unter die 17015 und weiter fallen. Dies hat er teilweise gemacht, wie an dem Chart zu erkennen ...

