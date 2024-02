Hoffnungsvolle Investition: Eine einzigartige Möglichkeit, vom steigenden Uranpreis zu profitieren

Anzeige / Werbung

Liebe Leserinnen und Leser,

in der heutigen Zeit, in der der Fokus auf grüne Energie liegt, ist Uran zu einer sehr begehrten Ware geworden. Uran spielt eine bedeutende Rolle beim Umstieg von fossilen Brennstoffen auf grünere und nachhaltigere Energiequellen. Als primärer Brennstoff für die Kernenergieerzeugung steht Uran absolut im Mittelpunkt der Diskussion über saubere Energie.

Kernenergie bietet eine zuverlässige und konstante Energieversorgung im Gegensatz zu erneuerbaren Energiequellen wie Sonne und Wind, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von Wetterbedingungen manchmal unregelmäßig sein können. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend für die Aufrechterhaltung eines stabilen Energieversorgungsnetzes.

Fortschritte in der nuklearen Technologie haben die Sicherheit von Kernkraftwerken erheblich verbessert. Moderne Reaktoren sind mit mehreren Sicherheitssystemen und redundanten Schutzvorrichtungen ausgestattet, um das Risiko von Unfällen zu minimieren. Die strengen regulatorischen Standards der Branche und kontinuierliche Verbesserungen der Sicherheitsprotokolle haben die Kernenergie zu einer der sichersten Formen der Stromerzeugung gemacht.

Der globale Energiebedarf steigt weiter an und die dringende Notwendigkeit, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, ist noch nie so präsent gewesen. Die Rolle von Uran bei der Stromversorgung sicherer, zuverlässiger und kohlenstoffarmer Kernkraftwerke ist von großer Bedeutung für eine grünere und nachhaltigere Zukunft.

Es ist wichtig zu beachten, dass Uran ein stark reguliertes Gut ist und der Abbau mit vielen Genehmigungen verbunden ist. Im Vergleich zu anderen Rohstoffen wie Kupfer und Gold erfordert der Uranabbau deutlich mehr Genehmigungen. In den letzten zehn Jahren wurden kaum neue Uranminen eröffnet, während einige bestehende Minen geschlossen wurden.

Uranium Royality (WKN A2PV0Z) ist ein Unternehmen, das sich stark auf die Uran-Exposure konzentriert, indem es in verschiedene Uran-Interessen investiert:

WKN: A2PV0Z - NASDAQ: UROY - TSX: URC

Im Jahr 2018 wurde die Uranium Royalty Corp gegründet, als der Uranpreis bei 17 US-Dollar pro Pfund lag. Seitdem hat sich das Unternehmen kontinuierlich weiterentwickelt und ist an der Toronto Stock Exchange und der NASDAQ gelistet.

Uranium Royality (WKN: A2PV0Z) hat das traditionelle Royalty-Modell auf die Uranindustrie übertragen und ist damit der erste reine Uran-Royalty-Anbieter auf dem Markt.

Das erste und einzige Royalty Unternehmen im Uransektor

Jochen Staiger von Rohstoff TV stellt Ihnen das Unternehmen in der nachfolgenden Unternehmenspräsentation kurz vor:

Wie Sie erfahren haben ist das Unternehmen mit einem Portfolio von 20 Royalties für verschiedene Projekte gut positioniert, um von steigenden Uranpreisen und einer robusten Nachfrage zu profitieren.

Einige dieser Vermögenswerte sind in der Tat von Weltklasse:

Quelle Uranium Royality Präsentation

Das Royalty-Modell bietet mehrere Vorteile gegenüber dem herkömmlichen Minenmodell. Als Royalty-Anbieter fallen für die Uranium Royalty keine Kosten für Land, Wartung und Produktion an.

Eines der bemerkenswertesten Projekte im Portfolio ist die MacArthur River Mine. Diese Weltklasse Mine in Kanada gehört zu den größten Uranminen der Welt und trägt erheblich zur Produktion von Uran bei.

Ein weiteres Spitzenprojekt ist Cigar Lake von Cameco, ebenfalls in Kanada gelegen. Diese Mine ist bekannt für ihre hohe Gehaltsqualität und gehört zu den größten Uranminen weltweit.

Cigar Lake: 18 Mio. Pfund zulässige Jahresproduktion in einem der besten Bergbaugebiete der Welt

Uranium Royalty hat auch strategische Partnerschaften mit einigen der führenden Unternehmen im Uransektor, darunter Cameco, Orano, Rio Tinto, Energy Fuels und CNNC Uranium. Diese Partnerschaften bieten dem Unternehmen Zugang zu erstklassigem Know-how und Ressourcen.

Ein weiterer wichtiger Partner der Uranium Royalty ist China General Nuclear, das größte Kernenergieunternehmen der Welt. Das Unternehmen hat einen physischen Liefervertrag mit China General Nuclear abgeschlossen, der es Uranium Royalty ermöglicht, physisches Uran zu einem festgelegten Preis zu erwerben. Dies bietet dem Unternehmen eine sichere Versorgung mit Uran und schafft gleichzeitig einen Mehrwert für die Aktionäre.

Ein einzigartiges Merkmal des Portfolios von Uranium Royalty ist der Besitz von physischem Uran

Das Unternehmen hält physische Uranbestände, die durch Käufe am Spotmarkt und laufende Lieferungen aufrechterhalten werden. Dies unterscheidet Uranium Royalty von anderen Unternehmen in der Branche und macht es zu einem einzigartigen Akteur auf dem Markt.

Das Unternehmen besitzt aktuell 2,5 Millionen Pfund physisches Uran, was den Großteil des Unternehmenswertes ausmacht.

Die Bedeutung des Uranpreises

Der Uranpreis ist ein entscheidender Faktor für das zukünftige Wachstum von Uranium Royality (WKN: A2PV0Z) und hat natürlich eine starke Bedeutung für verschiedene Aspekte des Marktes. Hier sind einige wichtige Punkte, die den Uranpreis beeinflussen:

Starke Abhängigkeit des Uranpreises von Conversion und Enrichment Market: Der Uranpreis ist eng mit den Preisen für die Umwandlung und Anreicherung von Uran verbunden. Diese beiden Märkte sind entscheidend für den Preis des endgültigen Produkts und beeinflussen direkt den Handel mit Uran.

Geopolitische Risiken beeinflussen den Uranmarkt: Da Uran ein strategischer Rohstoff ist, der für die Produktion von Kernenergie und den Betrieb von Kernkraftwerken verwendet wird, sind geopolitische Risiken ein wichtiger Faktor für den Uranmarkt. Veränderungen in der politischen Landschaft und Spannungen zwischen Ländern können die Verfügbarkeit von Uran beeinträchtigen und somit den Preis beeinflussen.

Bipartisaner Support für Uran in den USA: In den USA gibt es eine breite Unterstützung für die Uranindustrie, unabhängig von der Parteizugehörigkeit. Angesichts der Abhängigkeit von ausländischen Uranlieferungen arbeitet die Regierung daran, die Produktion von Uran im Land zu erhöhen, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten und die Energiesicherheit zu stärken.

Experten prognostizieren, dass der Preis für Uran bis dahin auf über 200 $ pro Pfund steigen wird. Dies würde zu höheren Einnahmen für Uranium Royalty führen und das Unternehmen weiter stärken.

Aber die Bilanzstärke und Liquidität von Uranium Royalty ist auch jetzt schon sehr beeindruckend:

Das Unternehmen verfügt über liquide Vermögenswerte in Höhe von 137 Millionen kanadischen Dollar und eine solide Bilanz.

Uranium Royalty hat keine Verschuldung, was in einem Umfeld mit hohen Zinssätzen von großer Bedeutung ist.

Durch diese finanzielle Stärke ist das Unternehmen gut gerüstet, um die Chancen in der Uranindustrie zu nutzen und weiteres Wachstum zu erzielen.

Unser Fazit für Sie als Anleger:

Uranium Royalty bietet Anlegern eine einzigartige Möglichkeit, von steigenden Uranpreisen zu profitieren

Uranium Royality (WKN: A2PV0Z) ist die einzige reine Uran-Royalty-Gesellschaft weltweit. Das Unternehmen ist somit gut positioniert, um vom erwarteten Anstieg des Uranpreises zu profitieren und seinen Wert weiter zu steigern.

Der Uranmarkt entwickelt sich positiv und bietet Potenzial für Anleger. Der Uranpreis befindet sich auf einem 15-Jahres-Hoch und die Fundamentaldaten der Uranindustrie sind die stärksten, die jemals zu verzeichnen waren.

Die Nachfrage nach Uran und Kernenergie steigt aufgrund der steigenden Elektrizitätsnachfrage weltweit.

Unternehmen wie Uranium Royality (WKN: A2PV0Z) bieten Anlegern die Möglichkeit, von dieser vielversprechenden Branche zu profitieren

H.C Wainwright hat ein Ein-Jahres-Kursziel von 6,40 $ prognostiziert, was einer Steigerung von rund 80% entspricht.

Wir haben dem nichts hinzuzufügen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie www.uraniumroyalty.com , um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

