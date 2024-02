Die Angst ist zurück und die Börsen taumeln. Nachdem sie zuvor fulminant selbstbewusst unbeirrt in neue Höhen vorstießen und der S&P 500 sogar erstmals in der Geschichte die 5.000er Marke übersprang, trafen sie die neusten US-Daten ins Mark. Die Verbraucherpreise steigen stärker als erwartet an, der Inflationszuwachs nimmt weiter ab, aber eben weniger stark als erhofft. Während also Bürger und Unternehmen unter der wachsenden Zinslast stöhnen, schwindet die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen. Für März ist das Thema tot und auch für den Mai sieht es trübe aus. Das ist für die Konsumenten ärgerlich, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...