News von Trading-Treff.de Mit -0.42% verliert der S&P500 in dieser Woche leicht. Ein Ende der Aufwärtsrallye ist damit aber noch immer nicht in Sicht. Stattdessen wurde in den letzten Tagen sogar wieder ein neues Allzeithoch erreicht. In meinem Depot schwankt es ähnlich wie im Markt. Letztlich bleibt aber auch bei mir ein kleiner Wochenverlust von -3.354,66 EUR. Verlust von -3.354,66 EUR im Portfolio Die Marktampel verliert in den Kriterien leicht. ...

