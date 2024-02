Der für seine düsteren Prognosen bekannte "The Big Short"-Investor Michael Burry hat - zumindest vorübergehend - seine bärischen Positionen aufgegeben und kräftig in Aktien investiert. Setzt er damit auf das richtige Pferd? Einen Namen gemacht hatte sich Michael Burry mit der korrekten Vorhersage der Finanzkrise im Jahr 2008. Entsprechende riskante Spekulationen brachten dem Investor Milliarden ein. Die Geschichte wurde im Buch "The Big Short" erzählt, ...

