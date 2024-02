Noch bis zum Oktober 2024 könnte dieser Index zweistellig steigen und das Wachstum bis ins Jahr 2028 fortsetzen. Grund zu der Annahme ist eine bestimmte Entwicklung am Aktienmarkt, die bisher immer ähnlich ablief. Erst im Januar konnte sich der S&P 500-Index, in dem sich die Aktien der 500 größten börsennotierten US-Unternehmen befinden, auf ein neues Rekordhoch schwingen und machte einen neuen Bullenmarkt offiziell, wie die Finanzexperten von "The ...

Den vollständigen Artikel lesen ...