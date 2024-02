DJ Verdi ruft ab Dienstag zu Warnstreik bei Lufthansa auf

FRANKFURT (Dow Jones)--Zu einem weiteren Warnstreik bei Lufthansa hat die Gewerkschaft Verdi am Sonntag aufgerufen. Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte, will sie den Streik der Lufthansa-Bodenbeschäftigten an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart durchführen. Der Konzern sei nach Verdi-Angaben nicht bereit, den Beschäftigten einen Teil ihres Einkommensverzichts aus der Corona-Pandemie nun in Zeiten von Rekordgewinnen wieder zurückzugeben.

Der Warnstreik für die passagiernahen Bereiche soll beginnen am Dienstag, dem 20. Februar 2024 ab 4:00 Uhr und am Mittwoch, dem 21. Februar 2024 um 7:10 Uhr enden. Für die nicht passagiernahen Bereiche, wie Fracht oder Technik, gelten laut Verdi abweichende Zeiten.

Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik, Lufthansa Cargo, Lufthansa Technik Logistik Services, Lufthansa Engineering and Operational Services und weiteren Konzerngesellschaften. Auch in der dritten Verhandlungsrunde am 12. Februar 2024 kam es zu keiner Einigung.

Verdi-Verhandlungsführer Marvin Reschinsky sagt dazu: "Die Bodenbeschäftigten fühlen sich einmal mehr vor den Kopf gestoßen. Während der Konzern seinen Piloten mit Jahresgrundeinkommen von bis zu 270.000 Euro hohe zweistellige Vergütungserhöhungen zukommen lässt, sollen die Bodenbeschäftigten mit Einstiegsstundenlöhnen von teils 13 Euro noch nicht mal die Preissteigerungen der letzten Jahre ausgeglichen bekommen. Das ist krass unsozial".

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

February 18, 2024 07:56 ET (12:56 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.