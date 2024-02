Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung: (ots) -



Wie du mir, so ich dir - das scheint die Devise der zweiten Ampel-Hälfte. Statt um Kompromisse, mit denen eine Mehrheit der Bevölkerung leben kann, geht es offenbar nur noch um Signale an das eigene Klientel. Und im grünen Milieu gilt jede Verschärfung der Flüchtlingspolitik als Teufelswerk, wenn die Ampel in dieser Hinsicht aktiv wird, grummelt es an der Basis. Über die Karten hieß es, sie würden zu einer Stigmatisierung von Geflüchteten führen. Dagegen ist der Wunsch nach mehr Steuerung und Begrenzung der Zuwanderung unter den Anhängern von SPD und FDP durchaus verbreitet.



