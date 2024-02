Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung (ots) -



Wer sehnt sich nicht manchmal nach der guten, alten Zeit, in der das Leben irgendwie leichter war und die Probleme nicht so groß. In der nicht eine Krise die nächste jagte. Als es noch einfacher war, zwischen Richtig und Falsch zu entscheiden und die Welt in Gut und Böse einzuteilen. An diese verständliche Sehnsucht knüpft Hans-Georg Maaßen mit seiner neuen Partei Werteunion an. Er beschwört die Werte, "die die alte Bundesrepublik stark gemacht haben". Die wolle man "wieder nutzen als Mittel, als Möglichkeiten, die Probleme von heute und vor allem von morgen zu bewältigen". Das klingt simpel. Zu simpel. Die komplexen Themen unserer Zeit erfordern komplizierte Antworten.



