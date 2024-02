HAMBURG (dpa-AFX) - Zwei geplatzte Reifen an einer Eurowings-Maschine haben am Hamburger Flughafen einen Großeinsatz ausgelöst. Die Reifen platzen am Sonntagnachmittag bei der Landung des Flugzeugs, wie ein Sprecher der Polizei sagte. In der Maschine saßen zu der Zeit demnach 168 Menschen - verletzt worden sei niemand. Details wie etwa die Ursache der geplatzten Reifen blieben zunächst unklar. Das Flugzeug kam auf dem Rollfeld zum Stehen. Die Passagiere wurden laut Polizeisprecher ins Flughafenterminal gebracht./xil/DP/he

Jetzt den vollständigen Artikel lesen