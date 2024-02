Hören: https://open.spotify.com/episode/4PZaDeFrEyvaHh1OkFLF7j Seit Jänner gibt es einen täglichen Live-Blick in den aktuellen Handelstag der Börsen Frankfurt und Wien, dies von Audio-CD-Macher Christian Drastil im deutschen Börsenradio 2 Go Podcast des deutschen Börsenradios. Dieser Podcast ist anders als die anderen, denn er bezieht sich eben auf die laufende Handelssitzung und man kann noch reagieren. Neben dem DAX 40 begeben sich folgende österreichische Unternehmen auf permanente Podcast-Roadshow in Deutschland: Wienerberger, Traders Place, Pierer Mobility, Telekom Austria, wikifolio, Gold & Co., Baader Bank, Warimpex, Palfinger, UBM, FACC, Raiffeisen Research, VIG, AT&S, Immofinanz, Addiko Bank, Porr, der Verbund und Polytec. Im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...