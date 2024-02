Chevron: Breakout nach Bodenbildung!

Fällt die 200-Tagelinie?

Breakout Trading-Strategie

Rückblick

Chevron ist eines der größten Unternehmen in der Ölindustrie. Der Öl-Multi ist in der gesamten Wertschöpfungskette aktiv und bedient auch angrenzende Bereiche wie die Weiterverarbeitung der Rohstoffe, den globalen Handel und den Transport über eine eigene Schiffsflotte. Die Aktie ist mit einem sinkenden Ölpreis zurückgekommen, konnte sich danach aber wieder stabilisieren. In den letzten Tagen sahen wir wieder Stärke.

Chevron-Aktie: Chart vom 16.02.2024, Kürzel: CVX Kurs: 155.00 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei der nachhaltigen Rückeroberung der 200-Tagelinie würden wir ein Kaufsignal bekommen.

Mögliches bärisches Szenario

Kurse unterhalb des EMA-50 würden die bullischen Tendenzen negieren.

Meinung

Obwohl der Trend zu alternativen Energien geht, werden uns die Produkte der Ölindustrie noch viele Jahre in unserem täglichen Leben begleiten. Das flüssige Gold findet sich in fast allen Produkten, welche wir täglich verwenden. Mit einem Forward-KGV von 11,8 und einer Dividendenrendite von 4,2 % ist das Papier des Öl-Multis attraktiv bewertet. Bei weiterer Stärke nach dem Schließen des Oktober-Gaps und der Rückeroberung der 200-Tagelinie bietet sich eine Positionierung in der Aktie des Öl- und Gasunternehmens an.

Aktuelle Marktkapitalisierung: 291.02 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 1.32 Mrd. USD

Meine Meinung zu Chevron ist bullisch

Autor: Wolfgang Zussner besitzt aktuell Positionen in CVX

Veröffentlichungsdatum: 18.02.2024

