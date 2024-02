sR2te32hGM1Die Stimmung an der Wallstreet fällt momentan nicht unbedingt optimal aus. Inflationszahlen und Erzeugerpreise haben sich deutlich stärkte in die Höhe bewegt, als es die Marktakteure gehofft hatten. In der Folge schmilzt die Hoffnung dahin, dass die Fed schon im Frühjahr die Zinsen senken könnte. Das scheint für viele Anleger eine Gelegenheit darzustellen, um Gewinne in die Tat umzusetzen.Anzeige:Besonders heftig davon getroffen wurde die Aktie von Super Micro Computer (US86800U1043), die zuvor allerdings auch in einem atemberaubenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...