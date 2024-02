Apple-Aktionäre waren in den vergangenen Tagen echtes Bärenfutter. So verlor der Kurs im Vergleich zum Vorwochenschluss 3,46 Prozent. An fünf der fünf Tage ging es für den Titel nach unten. Dabei kassierte Apple am Dienstag mit dem Tagesminus von 1,13 Prozent einen echten Treffer unter der Gürtellinie. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können. Die Perspektive für die nächsten Wochen hat sich dadurch verschlechtert. ...

