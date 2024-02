Was für eine Woche - Build Your Dreams glänzte mit einem kräftigen Anstieg. Immerhin kletterten die Notierungen im Vorwochenvergleich rund 3,55 Prozent. An drei der fünf Sitzungen feierte die Aktie Kursgewinne. Das Tagesplus von 3,44 Prozent am Freitag war dabei besonders hervorzuheben. Geht es bei Build Your Dreams jetzt so richtig los? Alles in Butter ist nach diesem Zwischenspurt für die Charttechniker. Mit diesem Plus schiebt sich die Aktie nämlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...