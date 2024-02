Krypto News: Beste Coins für ein Binance Listing

Durch ein Binance Listing konnten schon viele neue Kryptowährungen schnell im Preis steigen und ihren Investoren bedeutende Renditen erwirtschaften. Denn somit erhält das Projekt eine größere Aufmerksamkeit, während gleichzeitig eine hohe Anzahl von Investoren einen leichteren Zugang bekommt. Daher sind Anleger im Kryptomarkt stets auf der Suche nach den nächsten Coins, welche bei der führenden zentralen Kryptobörse gelistet werden. Im Folgenden zeigen wir Ihnen daher, welche Kryptowährungen ein besonderes Potenzial bieten und bestens dafür aufgestellt sind, um bald bei der größten CEX aufgenommen zu werden.

Scotty the AI Meme Kombat eTukTuk Sektor Cybersicherheit KI/Gaming E-Mobilität Preis 0,0053 $ 0,279 $ 0,02675 $ Marktkapitalisierung 469.274 $ 9.160.402 $ 1.141.440 $ Gesamtversorgung 1.734.567.890 120.000.000 2.000.000.000 Staking-Rendite 267,0 % 104,0 % 196,0 % Kurspotenzial 1.256.480 % 207.696 % 60.573 %

Scotty the AI

Künstliche Intelligenzen entwickeln sich in einem exponentiellen Tempo weiter, was für das menschliche Gehirn schwer fassbar ist. Ebenso nehmen auch die Cyberbedrohungen im selben Ausmaß zu. Dieses Problem soll Scotty the AI nun mit seinen fortschrittlichen KI-Cybersicherheits-Lösungen adressieren und neue Maßstäbe im Bereich der Onlinesicherheit setzen. Dafür verwendet es Big Data und maschinelles Lernen, um somit den Angreifern einen Schritt voraus zu sein.

In diesem Zusammenhang wird ein Cybersicherheits-Ökosystem mit einem Sortiment unterschiedlichster KI-Tools geboten. Zu diesen zählt zu Beginn ein KI-Chat, welcher den Anwendern individuelle Beratungen und Gefahrenaufklärungen offeriert. Ein weiterer wichtiger Bereich für Kryptowährungen stellt Scotty Swap dar, mit dem sich wertvollen Kryptoassets besonders sicher tauschen lassen sollen. Insgesamt soll sich Scotty the AI als ein Markenzeichen von Cybersicherheit etablieren.

Jetzt in Scotty the AI investieren!

Obwohl der Presale von Scotty the AI erst kürzlich gestartet wurde, konnte dieser schon annähernd 500.000 USD erzielen. Denn die Investoren erhalten bereits im Vorverkauf die Möglichkeit, um von einer Rendite in Höhe von 266 % pro Jahr zu profitieren. Zudem bekommen sie auch Rabatt, wenn sie die Coins zu Beginn erwerben.

Binance ist vor allem auf der Suche nach außergewöhnlichen Projekten, welche für eine hohe Nachfrage innerhalb der Kryptobörse sorgen. Durch die Verwendung von fortschrittlichen künstlichen Intelligenzen in einem bisher unterrepräsentierten Markt könnte Scotty the AI genau dies bieten. Aber auch das kultige Memecoin-Image könnte eine besonders große Community ansprechen und für die nötige Nachfrage sorgen, welche eine Listung auf der führenden zentralen Kryptobörse ermöglicht.

Die größte Kryptowährung im Bereich der Cybersicherheit kam auf ihrem Hoch auf eine Marktkapitalisierung von 157,04 Mio. USD. Sollte Scotty the AI dasselbe Niveau erreichen, könnten sich Anleger über einen Kursanstieg von 1.608 % freuen. Sofern das innovative KI-Cybersicherheitsprojekt die Bewertung des größten IT-Sicherheitsunternehmens Palo Alto Networks erzielt, wäre dies sogar ein beeindruckendes Plus von 1.256.480 %.

Jetzt frühzeitig $SCOTTY kaufen!

Meme Kombat

Im Unterschied zu Scotty the AI verwendet Meme Kombat seine bahnbrechenden künstlichen Intelligenzen, um mit ihnen im Gaming-Markt neue Maßstäbe zu setzen. Denn mit ihrer Hilfe sollen die bisher langweiligen Routinen und voraussehbaren Spielabläufe durch besonders abwechslungsreiche Spieldynamiken und einen fesselnden Unterhaltungsreichtum ersetzt werden. Durch die Verwendung von künstlichen Intelligenzen kann das GameFi-Projekt zudem besonders schnell, preiswert und hochwertig sein Ökosystem entwickeln.

Bereits jetzt befindet sich die Kampfarena im Stil des international verbreiteten Spiele-Franchise Mortal Kombat in einem fortgeschrittenem Entwicklungsstadium und soll schon nach Abschluss des Vorverkaufs die erste Saison starten. Somit kommt zur spekulativen Nachfrage schnell auch die Natürliche hinzu. Zudem wird Meme Kombat von einem erfahrenen Team von Kryptoexperten entwickelt und von Coinsult gründlich auf Schwachstellen im Code überprüft.

Jetzt in Meme Kombat investieren!

Zügig hat sich Meme Kombat auf sein Finanzierungsziel von 10 Mio. USD bewegt und bereits über 9,16 Mio. USD von überzeugten Investoren eingeworben. Diese profitieren nicht nur von dem Rabatt des Vorverkaufsangebots, sondern ebenso bereits von der Staking-Rendite in Höhe von 104 %. Bemerkenswert ist auch, dass 80 % der erworbenen Token im Staking-Pool gesperrt wurden.

Meme Kombat ist ein hervorragender Kandidat für eine Binance-Listung, da es schon während des Vorverkaufs durch seine Viralität eine enorme Nachfrage verzeichnen konnte. Ebenso zeichnet es sich im Unterschied zu andere Memecoins durch seine Professionalität und Seriosität aus, was wichtige Punkte der Due Diligence von Binance sind. Somit wäre es nicht verwunderlich, wenn Meme Kombat schnell bei der größten Kryptobörse gelistet wird.

Die Marktkapitalisierung der größten GameFi-Coins erreicht 9,78 Mrd. USD, was Axie Infinity im November 2021 verzeichnete. Für Meme Kombat würde dies einem Anstieg von 29.111 % entspreche. Vergleicht man es hingegen mit Spielunternehmen wie Electronic Arts sind sogar 113.490 % möglich. Allerdings könnte es auch das Allzeithoch der Marktkapitalisierung von Dogecoin und somit 207.696 % erzielen.

Jetzt rechtzeitig in $MK Coin kaufen!

eTukTuk

Eine besonders interessante Kryptowährung ist eTukTuk, welches die fortschrittliche Blockchaintechnologie für den Bereich der E-Mobilität auf unterschiedlichste Weise nutzt. So werden damit nicht nur die über 5 Jahre perfektionierten und patentierte sowie 78 % günstigere eTukTuks finanziert. Ebenso zählen zu dem Projekt besonders nachhaltige E-Auto-Ladestationen, welche mit Solarenergie betrieben, mithilfe von KIs effizient platziert und in Zusammenarbeit mit Partnerschaften wie mit der Regierung von Sri Lanka gebaut werden.

Über die eigene App können sich Arbeitssuchende ein nachhaltiges Einkommen erwirtschaften. Das Besondere daran ist, dass diese Elemente der Gamifizierung implementiert hat, welche ein spielerisches Verdienen ermöglicht. Investoren können hingegen ihre Token staken, um somit einen Anteil der eingenommenen Gebühren des Ökosystems von eTukTuk zu verdienen. Insgesamt sollen somit Probleme in Bezug auf Gesundheit, Umwelt und Klima behoben werden.

Jetzt in eTukTuk investieren!

Zügig hat eTukTuk seine Reichweite aufgebaut und das Verkaufstempo des Presales kontinuierlich gesteigert. Dabei wurde erst zuletzt der Meilenstein von 1 Mio. USD eingeworbenen Finanzmitteln über den Presale übertroffen. Denn Anleger möchten sich die günstigsten Vorverkaufspreise sowie dadurch Buchgewinne von bis zu 37,5 % sichern.

Für eine Listung auf der Kryptobörse Binance ist eTukTuk bestens aufgestellt. Denn es widmet sich nicht nur Sektoren, welche weit über den Kryptomarkt hinaus eine besondere und zunehmende Bedeutung haben. Überdies handelt es sich bei eTukTuk auch um das erste Automobil-Projekt auf der Binance Smart Chain, womit eine besondere Nähe zu Binance besteht, die es zu einem der bevorzugten Kandidaten machen dürfte.

Das Projekt eTukTuk könnte es mit seinem innovativen Geschäftsmodell unter die Top 10 der führenden E-Automobilhersteller schaffen. In diesem Falle wäre eine Marktkapitalisierung von mindestens 3,45 Mrd. USD möglich, was einem Kursanstieg um 6.349 % entspricht. Sollte die nachhaltige Kryptowährung mit ihren eTukTuks und Ladestationen sogar Platz 2 erreichen, entspräche dies einem Kursplus von 60.573 %.

Jetzt frühzeitig $TUK kaufen!

