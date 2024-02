Worldcoin und The Graph explodieren, während dieser KI Coin mehr Potenzial hat

Neue Woche, neues Momentum? So ähnlich lässt sich die Hoffnung der Krypto-Fans zusammenfassen. Nachdem die starke letzte Handelswoche am Wochenende in eine Konsolidierung auf hohem Niveau überging, könnten die Bullen jetzt erneut das Ruder übernehmen. Zuletzt ergab sich bereits eine gewisse Stärke bei Altcoins, Ethereum schlägt Bitcoin. Viele Altcoins pumpen wieder. Hoffnung auf eine neue Altcoin-Saison mit parabolischen Gewinnen macht sich breit.

Nun rücken heute diverse Altcoins in den Fokus. Während Worldcoin mit über 20 Prozent Kursgewinnen in 24 Stunden und einer Verdopplung in nur einer Woche das Ranking anführt, setzt auch The Graph (GRT) eindrucksvoll die Rallye fort. Mit Scotty the AI positioniert sich zugleich ein neuer KI Coin, der von dem aktuell bullischen Sentiment profitieren möchte.

Worldcoin (WLD)

Der Top-Performer in den letzten 24 Stunden ist Worldcoin (WLD). Hier gab es ein Kursplus von rund 27,5 Prozent. In den vergangenen sieben Tagen stieg der Worldcoin sogar um rund 170 Prozent. Der nachfolgende Chart zeigt vermehrt eine parabolische Kursentwicklung, die einen aktuell doch stark überkauften Zustand offenbart. Wer in die aufwärtsgerichtete Trendbewegung einsteigen möchte, wartet bestenfalls Rücksetzer ab.

Grund dafür dürfte wohl die steigende Nutzerzahl sein - so gab es am Wochenende den Meilenstein von eine Million Nutzern der World App.

Worldcoin stated that the number of World APP users exceeded 1 million this Sunday, hitting a record high. Worldcoin was created by OpenAI co-founder Sam Altman. The price of its token WLD has surged recently due to the launch of Sora, rising by more than 140% in the past week to… - Wu Blockchain (@WuBlockchain) February 19, 2024

Worldcoin hat zunächst für massive Kontroversen gesorgt, da Sicherheitsexperten Bedenken äußerten und Regulierungsbehörden aus verschiedenen Ländern Untersuchungen einleiteten. Datenschützer sind kein Freund vom Worldcoin mit seinem Iris-Scan. Als Antwort auf diese Kritik führte Worldcoin das Update 2.0 ein, in dem der zuvor obligatorische Scan nun eine optionale Maßnahme ist. Zusätzlich wurden Kooperationen angekündigt, um die World-ID zu integrieren. Das Konzept soll mehr Nutzen erhalten, dies gefällt dem Markt.

World coin gained 50% today. This is maad . pic.twitter.com/FOUbLLCOyi - ???????????? (@JUST00H) February 16, 2024

The Graph (GRT)

Die jüngste Preisentwicklung zeigt bei The Graph erneut Zuwächse von etwa 18 Prozent innerhalb der letzten 24 Stunden, was die Gesamtgewinne der letzten Woche auf 60 Prozent erhöht. Mit einer Marktkapitalisierung, die nun die 2,5 Milliarden US-Dollar-Marke überschritten hat, rangiert The Graph (GRT) als einer der besten Altcoins der vergangenen Tage. Das bullische Setup, das auch durch fundamentale Narrative bestätigt wird, mündete in einem technischen Ausbruch, der The Graph (GRT) auf neue Verlaufshochs brachte. Dies bestätigte die Fortsetzung des Aufwärtstrends.

The Graph ist ein führendes Blockchain-Protokoll hervor, das Entwickler durch die Vereinfachung und Beschleunigung ihrer Datenbearbeitungsprozesse unterstützt. Das Protokoll erlaubt es ihnen, effizienter und serverlos zu arbeiten. Zugleich ist The Graph (GRT) ein KI-Play, das auf diverse Arten von Künstlicher Intelligenz profitiert. The Graph erleichtert den Zugang zu Blockchain-Daten durch den Einsatz von Subgraphen und GraphQL-Anfragen. Diese Innovation wird durch einen dezentralisierten Marktplatz für Daten weiter verstärkt, um datenbasiert neue Anwendungen zu entwickeln.

Scotty the AI (SCOTTY)

"Scotty the AI" ist ein neuer spannende Krypto-Presale, der mittlerweile fast 500.000 US-Dollar einsammeln konnte. Damit befindet sich SCOTTY noch am Anfang der Entwicklung. Anleger finden hier eine AI Krypto zum frühen Zeitpunkt im Investitionszyklus.

Das Hauptziel von Scotty the AI ist es, einen signifikanten Beitrag zur Erkennung von Betrugsversuchen zu leisten, um so die Sicherheit im Blockchain-Ökosystem zu erhöhen. Die von diesem Projekt eingesetzten Algorithmen sind nach eigenen Angaben auf dem aktuellen Stand der Technologie. Als "Wächter des Krypto-Universums" nutzt das Projekt nun diese fortschrittlichen Algorithmen zur Analyse komplexer Blockchain-Daten, um mögliche Bedrohungen wie verdächtige Transaktionen, Unregelmäßigkeiten im Netzwerk oder Sicherheitslücken zu erkennen.

Anders als Meme-Coins, die lediglich auf der Popularität innerhalb ihrer Community beruhen und oft keine echte Anwendungsbasis vorweisen, setzt Scotty the AI auf einen innovativen Ansatz. Dieser verbindet das Meme -Branding mit praktischem Nutzen. Dies positioniert Scotty the AI als einen aufregenden Teilnehmer im Markt der Meme-Coins, der nicht nur durch seine einzigartigen Fähigkeiten im Bereich der KI und Blockchain hervorsticht, sondern auch einen realen Mehrwert in puncto Sicherheit und Betrugserkennung bietet.

Zum Scotty the AI Presale

