Straßenkämpfe von Eritreern: Notstand in Den Haag ++ INSA zeigt misst Änderungen bei CDU, AfD, SPD und BSW ++ Streik: Verdi lässt Lufthansa-Bodenpersonal am Boden ++ Impfprozess in Bamberg ++ EWahl: ehemaliger Frontex-Chef tritt bei le Pen an ++ 6.000 Euro für Grünen-Verspottung ++ TE-Energiewende-Wetterbericht ++ D ...

