Masayoshi Son will AI Chips produzieren. Softbank plant ein 100 Mrd. US-Dollar Fonds, um einen Konkurrenten zu Nvidia aufzubauen. Apple droht eine 500 Mio. Euro Strafe. Die EU-Kommission plant eine Klage wegen eines angeblichen Wettbewerbsverstoß. Enttäuschung über Nintendo. Der erwartete Nachfolger für die Switch Plattform soll nun doch erst 2025 kommen.Unaufgeregt kommen am Montag die chinesischen Onshore-Indizes wieder in den Handel zurück. In Abwesenheit der Amerikaner entwickelt sich der Aktienhandel überwiegend positiv in Asien. ...

