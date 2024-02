The following instruments on XETRA do have their last trading day on 19.02.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 19.02.2024



ISIN Name

DE000HLB7CY6 LB.HESS.THR.CARRARA02V/23

XS2305049897 TOYOTA M.FIN 21/24 FLRMTN

DE000A1680L2 BREMEN LSA 203

IT0005425761 ITALIEN 20/28 FLR

DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP MTN 19/24

XS1954087695 BBVA 19/29 FLR MTN

DE000SLB8130 LDSBK.SAAR IHS S.813

DE000NLB88K7 NORDLB FESTZINSANL.03/17

CA748148RY18 QUEBEC PROV 19/24

AT0000A1TBC2 CA IMMO 17-24

