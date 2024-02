Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat am Freitag mit Gewinnen geschlossen. Der ATX beendete den Tag mit einem Plus von 1,03 Prozent und 3.406,72 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime stieg um 1,0 Prozent auf 1.716,06 Punkte. Auch an anderen Börsen in Europa ging es zum Wochenschluss nach oben. Die Gewinne wurden allerdings im Späthandel etwas eingegrenzt, nachdem der gemeldete Anstieg der US-Erzeugerpreise die Hoffnungen auf baldige US-Leitzinssenkungen geschmälert hatte. Den Daten zufolge stiegen die US-Erzeugerpreise im Januar um 0,9 Prozent und damit stärker als die von Analysten im Schnitt erwarteten 0,6 Prozent. Die ebenfalls gemeldeten Daten zur US-Bauwirtschaft zeigten ebenfalls eine überraschend schwache Entwicklung ....

