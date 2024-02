Der Dax hat zuletzt seine Rekordjagd wieder aufgenommen und eilte in der vergangenen Woche von Rekord zu Rekord. Am Freitag stieg der deutsche Leitindex bis auf ein neues Allzeithoch bei 17.198 Punkten, ehe er vor Börsenschluss einen Teil seiner Zugewinne abgeben musste. Die Handelswoche beendete er schließlich mit einem Plus von 70 Punkten (0,42%) bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...