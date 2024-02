Bei den US-Märkten steht schon bald eine kritische Zeitspanne an. Historisch sind die US-Indizes in Wahljahren in der Zeit von Mitte Februar bis Mitte März eher Richtung Süden gelaufen, um anschließend ihre Aufwärtsbewegung fortzusetzen. Wird sich dieses Szenario 2024 wiederholen? Der DAX knackt derweil die 17.000 Punkte. Wie könnte es an den...

Den vollständigen Artikel lesen ...