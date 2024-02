Der Aktienkurs von Aixtron hat die kurze Schwächephase hinter sich gelassen und den gewichtigen Widerstand bei 32,21 Euro verteidigt. Darüber hinaus konnte am letzten Freitag ein Plus von gut 3,05 Prozent verbucht werden. Der Optimismus bei Applied Materials wirkt ansteckend auf die restlichen Chipausrüster. Ein überraschend hoher Umsatzausblick von Applied Materials hat Anlegern am vergangenen Freitag Hoffnung auf eine Belebung der Chipbranche gemacht. ...

