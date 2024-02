Vernier/Ostermundigen (ots) -Der Touring Club Schweiz beteiligt sich am 100-jährigen Jubiläum der Messe mit einem Stand, der sich auf seine beiden Kernkompetenzen konzentriert: Rettung und Mobilität. Das Engagement des TCS im Bereich der Verkehrssicherheit wird mit einem Fokus auf die Sichtbarkeit der Verkehrsteilnehmer ebenfalls zum Ausdruck kommen. Zudem wird ein Stand ganz der TCS e-Sports League gewidmet sein.Der Auto-Salon ist seit einem Jahrhundert ein wichtiger Treffpunkt für Auto- und Mobilitätsliebhaber. Wie jedes Jahr seit dem ersten Salon 1924 ist der grösste Mobilitätsclub der Schweiz vom 26. Februar bis zum 3. März 2024 mit einem Stand dabei, der die historischen Engagements des TCS widerspiegelt.Rettung und Mobilität sind die HauptthemenDie Dienstleistungen des TCS haben sich in den letzten Jahren im Bereich der Mobilität und bei der Personen-Assistance weiterentwickelt. Die Messebesucher können beispielsweise das neue Pannenhilfe-Fahrzeug der TCS-Patrouille sehen, das ab 2024 auf den Schweizer Strassen unterwegs sein wird. Dieses verfügt über eine integrierte Abschleppachse, die ausgeklappt werden kann, um ein beschädigtes Fahrzeug aufzuladen und zu transportieren. Zum Thema Rettung gibt es am TCS-Stand gleich mehrere Neuheiten zu entdecken. Unter anderem werden eine Rettungsdrohne der REGA und ein voll ausgestatteter Rettungswagen von TCS Swiss Ambulance Rescue ausgestellt, der von professionellen Rettungssanitätern der Genfer Filiale dem Publikum vorgeführt wird.Um an das hundertjährige Engagement des TCS für die Verkehrssicherheit zu erinnern, erwarten die Besuchenden am Stand ausserdem ein Quiz und Abbildungen zur Wirkung von reflektierender Kleidung auf die Verkehrsteilnehmenden bei schlechten Sichtverhältnissen.Idealer Standort des TCS in Halle 4Der TCS-Stand ist in Halle 4 zu finden. Hier können sich die Besuchenden nicht nur einen Überblick zu allen Dienstleistungen des TCS verschaffen, sondern auch den zur Verfügung gestellten Lounge-Bereich nutzen. Sie können sich auf diese Weise während einer Kaffeepause vom Salon-Rundgang erholen und gleichzeitig an einem Wettbewerb teilnehmen und vielleicht sogar einen Preis gewinnen. Ein zweiter Stand neben dem Hauptstand präsentiert die TCS eSports League mit einem Opel-Mokka-e und dem neuen Opel Zafira-e, zwei Frahzeugmodellen, die komplett mit Gaming-Stationen ausgestattet sind und die Partnerschaft zwischen TCS und Opel zur Entwicklung dieser Liga unterstreichen. Die Besuchenden können dort Rocket League und Fortnite spielen. Der TCS beteiligt sich darüber hinaus am "Mobility Lab", einer vom Salon organisierten interaktiven Themenzone, die ihren Platz in Halle 4 hat. Interessierte können an einem Display mit einem Quiz Ihr Wissen zu Mythen rund um das Thema Elektromobilität testen.Pressekontakt:Vanessa Flack, Mediensprecherin TCSTel. 058 827 34 41 | vanessa.flack@tcs.chpressetcs.ch | flickr.comOriginal-Content von: Touring Club Schweiz/Suisse/Svizzero - TCS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000091/100916155