Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Seitdem in der letzten Woche die US-Verbraucherpreise mit Werten klar oberhalb der Konsensschätzung für eine Überraschung gesorgt haben, sind die Hoffnungen auf schnelle und umfangreiche FED-Zinssenkungen kleiner geworden, so die Analysten der Helaba.Auch mit Blick auf die EZB habe sich die Zinsfantasie per saldo reduziert. Zwar gebe es für den französischen Notenbankchef Villeroy de Galhau gute Gründe, nicht zu lange mit dem ersten Schritt zu warten, es ginge aber nicht darum, die Dinge zu überstürzen. Zudem lasse EZB-Präsidentin Lagarde keine besondere Eile erkennen. Man müsse sicher sein, dass der Disinflationspfad nachhaltig zum Inflationsziel führe. Zudem habe sie auf den datenbasierten Ansatz verwiesen, was vermuten lasse, dass die EZB weitere Inflationszahlen und möglicherweise auch neue Daten zur Lohnentwicklung abwarten wolle. ...

