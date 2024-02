© Foto: Michael Kappeler/dpa



Apple soll eine Rekord-Strafe von 500 Millionen Euro der EU wegen Vorwürfen bezahlen, wonach der Technologiekonzern Konkurrenten benachteiligt haben soll. Was steckt dahinter?Die Europäische Union steht kurz davor, eine Strafe in Höhe von fast 500 Millionen Euro gegen Apple zu verhängen, berichten die Financial Times und Bloomberg unter Berufung auf informierte Kreise. Dies wäre die erste Strafe dieser Art gegen das Unternehmen durch die EU. Grund für die Strafmaßnahme sind Vorwürfe, wonach das Unternehmen Musikstreaming-Konkurrenten, darunter Spotify, auf seinen Plattformen benachteiligt habe. Die EU-Wettbewerbshüter beschuldigen Apple, Konkurrenz-Musikdiensten zu untersagen, Nutzer darauf …