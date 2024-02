Die Erste Group hat ihr jüngstes Aktienrückkaufprogramm mit 16. Februar 2024 beendet. Der maximale Gegenwert in Höhe von 300 Mio. Euro, der bei der Hauptversammlung beschlossen wurde, ist erreicht worden. Insgesamt wurden 8.887.092 Stück Erste Group-Aktien erworben, das entspricht einem Anteil am Grundkapital in Höhe von 2,07 Prozent. Der gewichtete Durchschnittswert der rückerworbenen Aktien lag bei 33,76 Euro, so die Bank. Das Rückkaufprgramm lief seit 16. August 2023. Das bei der HV beschlossene Aktienrückkaufprogramm sah vor, dass bis zu 15.000.000 Aktien, das entspricht bis zu rund 3,49 Prozent anm Grundkapital, erworben werden dürfen. Der maximale Gegenwert lag bei 300 Mio. Euro, dieser wurde nun erreicht.

