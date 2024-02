Der Flughafen Wien veranstaltet am 5. März den Security Job Day, bei dem sich alles um Sicherheits-Jobs am Airport handelt. Interessierte können sich über Berufe bei Polizei, Flughafen Wien und VIAS (Vienna International Airport Security Services) informieren, der Hundestaffel bei der Arbeit zusehen, die Fahrzeuge der Polizei besichtigen, eine Röntgenbildanalyse am Computer ausprobieren oder selbst bei einer Kontrollstraße eine Sicherheitskontrolle durchführen. Eine Anmeldung für einen der Slots (13.00 - 14.30 Uhr oder 15.00 bis 16.30 Uhr) unter https://karriere.viennaairport.com/securityjobday ist erforderlich.

