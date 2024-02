EQS-News: PNE AG / Schlagwort(e): Sonstiges

PNE AG vermittelt erfolgreich PPAs für mehr als 100 Wind- und PV-Projektgesellschaften 107 Projekte profitieren von finanziellen Vorteilen kurz- wie langfristiger Stromverträge

Steigende Nachfrage von Industriekunden und Stromgroßhändlern Cuxhaven, 19. Februar 2024 - Die PNE-Gruppe konnte im vergangenen Jahr einen großen Meilenstein erreichen: Inzwischen werden über 100 Wind- und Photovoltaik-Projektgesellschaften im Zuge der Beratungsdienstleistung "Power Purchase Agreements (PPA) as a Service" betreut. Allein im Jahr 2023 hat das PPA-Team der PNE 39 Wind- und PV-Projektgesellschaften mit einer Gesamtleistung von über 337 Megawatt bei dem Abschluss von kurz- wie langfristigen Stromlieferverträgen (PPAs) betreut. Damit stieg die Anzahl der betreuten Erneuerbare-Energien-Projekte auf insgesamt 107. PNE agiert mit ihrer Dienstleistung "PPA as a Service" als Vermittler von PPAs und unterstützt Anlagenbetreiber bei der Suche nach geeigneten Vermarktungslösungen, der Verhandlung, beim Abschluss der Vertragswerke sowie darüber hinaus bei der operativen Umsetzung von mit PPAs verbundenen Spezialthemen. Als Bindeglied zwischen Anlagenbetreiber und Stromabnehmer trägt PNE dazu bei, attraktive Konditionen auch für kleinere Erneuerbare-Energien-Projekte zu realisieren. Das starke Netzwerk und Volumen der PNE am Strommarkt ermöglicht es, Kunden bei der Reduzierung ihres CO 2 -Fußabdrucks und damit bei der Erreichung ihrer individuellen Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Abnehmer des grünen Stroms waren sowohl große europäische Stromhändler als auch Industriekunden, die bei ihren individuellen Nachhaltigkeitsstrategien vermehrt auf grüne Direktbelieferungslösungen setzen. PNE etabliert sich dabei als Partner für innovative und bedarfsgerechte Lösungen zwischen Anlagenbetreibern und Industrieunternehmen. "Mit den erfolgreichen PPA-Abschlüssen sichert die PNE-Gruppe ihre führende Rolle als Berater und Vermittler für PPAs", sagt Nils Kompe, Leiter Energy Supply Services und PPA Management der PNE AG. "Weitere Verhandlungen zu PPA-Abschlüssen befinden sich bereits in der Pipeline, sodass wir bis zum Ende dieses Jahres mit einem vermittelten Energievolumen von bis zu 3 Terawattstunden rechnen." Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe ist im SDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem "Clean Energy Solutions Provider", einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie, weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. Kontakte für Rückfragen PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 - 7 18 - 453

Fax: +49 47 21 - 7 18 - 373

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com



PNE AG

Leiter Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 - 879 33 114

Fax: +49 47 21 - 7 18 - 373

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com



