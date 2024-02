Unterföhring (ots) -Überraschung im Supermarkt. Heidi Klum, Linda de Mol, Stefan Raab und Claudia Obert am selben Tag in der EDEKA-Filiale in Bergheim? Komikerin Tahnee gibt alles in der Startfolge von "rent a Comedian" am Mittwoch, 21. Februar, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf Joyn, um die Kundinnen und Kunden an ihrem Praktikumstag fröhlich zu stimmen - die Extrascheibe Wurst an der Fleischtheke inklusive. Währenddessen absolviert Luke Mockridge im wahrsten Sinne des Wortes ein Schnupperpraktikum beim Ausmisten des Bärengeheges in der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen, bevor er sich selbst als Servierplatte für die Erdmännchen-Fütterung anrichtet ...Prominente Praktikanten packen an. In "rent a Comedian" zeigen bekannte deutsche Comedians, dass sie nicht nur alle zum Lachen bringen, sondern auch richtig anpacken können. In vier Folgen mutieren unter anderen Jeannine Michaelsen als Skilehrerin, Wigald Boning im Miniatur Wunderland, Negah Amiri als Roadie, Lutz van der Horst als traditioneller Strohmann und Oliver Pocher als Bademeister zu den vielleicht witzigsten Praktikant:innen. "rent a Comedian" wird produziert von Brainpool und ist die erste von drei neuen Comedyshows am ProSieben-Mittwoch.Weiterlachen. Im Frühjahr servieren Bastian Bielendorfer und Özcan Cosar zum ersten Mal "Bratwurst & Baklava - Die Show" im TV. Tahnee und Khalid Bounouar feiern dann im weiteren Verlauf des Frühjahrs in der "Quatsch Comedy Show" Comedy in allen Facetten."rent a Comedian" ab Mittwoch, 21. Februar 2024, um 21:25 Uhr auf ProSieben und auf JoynPressekontakt:Swantje Roll / Frank Wolkenhauerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1135 /- 1158email: Swantje.Roll@seven.one / Frank.Wolkenhauer@seven.onePhoto Production & EditingNadine Vadersphone: +49 (0) 89 95 07 - 1161email: Nadine.Vaders@seven.oneInfos & Fotos: presse.prosieben.deProSiebenEin Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5716837