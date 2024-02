Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die Rallye an den Aktienmärkten hat die großen Indizes im Februar auf neue historische Rekordhöhen katapultiert. So knackte der Dax erstmals in der Geschichte die 17.000-Punkte-Marke, der Dow Jones notiert ebenfalls auf Rekordniveau und ist drauf und dran, die 39.000er-Grenze zu überschreiten. Bei diesem Rekordwettlauf spielt der BOTSI-Advisor...

