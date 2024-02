Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die niedrigen Renditen aus dem Dezember sind passé, so Anna-Maria Borse, Finanz- und Wirtschaftsredakteurin von der Deutsche Börse AG.Denn so schnell wie damals erwartet, würden die Notenbanker die Leitzinsen wohl doch nicht senken, weder in den USA noch in Europa. Die Renditen seien im Wochenvergleich jedenfalls nochmals leicht angestiegen. ...

