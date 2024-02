Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Bank Leerau Genossenschaft, Kirchleerau, veröffentlicht ihr Jahresergebnis per 31.12.2023, so die efiag Emissions und Finanz AG in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Mitteilung:Die Bilanz und Erfolgsrechnung können mit dem unten angebrachten Link eingesehen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...