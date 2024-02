Xpeng sieht für die nächsten drei Jahre laut CEO He Xiaopeng etwa 30 neue und überarbeitete Modelle vor. Noch in diesem Jahr sollen erste elektrische Xpeng-Fahrzeuge auf Basis von zwei neuen Plattformen auf den Markt kommen. Das berichtet das Portal "CN EV Post" unter Berufung auf ein internes Schreiben des Firmenchefs He Xiaopeng anlässlich des Jahresauftakts im Anschluss an das chinesische Neujahrsfest. In dem Dokument schwört Xiaopeng die Belegschaft ...

