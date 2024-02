Heute im gabb: Um 10:42 liegt der ATX mit -0.15 Prozent im Minus bei 3402 Punkten (Ultimo 2023: 3435, -0.97% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Polytec Group mit +2.86% auf 3.6 Euro, dahinter Warimpex mit +1.22% auf 0.83 Euro und Zumtobel mit +0.93% auf 5.955 Euro. Zum Vergleich der DAX: 17058 ( -0.06%, Ultimo 2023: 16751, 1.83% ytd). - News zu UBM, Erste Group, Flughafen Wien, neue Kursziele für DO & CO- Nachlese: Februar Verfallstag, Carolina Burger APG, Lisa Rammel SK Rapid Frauen- Unser Robot sagt: FACC, Do&Co, Strabag und weitere Aktien auffällig; Attila Dogudan führt in der GGC- Börsegeschichte 19.1.: Extremes zu Marinomed und VIG- dad.at-Depot: 3 Titel mit mehr als 10 Prozent year to date im Plus- wikifolio Stockpicking Österreich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...