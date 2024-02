Ethereum News: Darum erreicht ETH neuen Höchststand seit fast 2 Jahren

Derzeit zeigt sich Ethereum (ETH) mit einem signifikanten Preisanstieg. So konnte die zweitgrößte Kryptowährung der Welt alleine innerhalb der letzten 24 Stunden ein Plus von 4,05 % verzeichnen. Dies weist auf eine besonders starke Nachfrage hin, die sich innerhalb der letzten Tage immer weiter gesteigert hat. Jetzt konnte Ethereum sogar ein Preisniveau erreichen, das zuletzt vor fast zwei Jahren gehalten wurde. Doch was genau sind die Gründe für den aktuellen Hype rund um die Kryptowährung, die bereits seit 2015 auf dem Markt erschienen ist?

Neues Update verspricht höhere Effizienz

Einer der Gründe, warum Ethereum derzeit signifikante Zuflüsse erleben kann, dürfte auf das Dencun-Upgrade zurückzuführen sein. Dieses wird nämlich bereits am 13. März veröffentlicht und soll dann die Effizienz des Layer-2-Netzwerks erheblich steigern. Bereits vor einigen Tagen wurde von den ETH-Entwicklern bekannt gegeben, dass das Upgrade in ungefähr drei Wochen implementiert werden wird. So soll unter anderem die Proto-Danksharding-Funktion nutzbar sein, die eine Senkung der Transaktionskosten für Layer-2-Netzwerke auf Ethereum ermöglichen soll.

Ethereum's 14-week relative strength index (RSI) has crossed above 70, a threshold that marked previous parabolic bull runs.



This bullish signal is consistent with the excitement surrounding Ethereum's impending Dencun upgrade and the potential debut of spot ETFs. - Bitcoinsensus (@Bitcoinsensus) February 16, 2024

Das Dencun-Upgrade wird sowohl die Effizienz als auch die Erschwinglichkeit der Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain verbessern. Hierfür planen die ETH-Entwickler dedizierte Räume für die Datenspeicherung. Das Update selbst war zunächst bereits für Ende 2023 geplant, musste jedoch auf Grund von technischen Schwierigkeiten auf Anfang 2024 verschoben werden. Nachdem die Entwickler nun jedoch erfolgreich das Holesky-Testnetz genutzt hatten, steht einer Validierung und Implementierung der neuen Technologie nichts mehr im Wege.

Neuer Ethereum-Spot-ETF-Antrag sorgt für einen Aufschwung

Doch nicht nur die Nachricht zum kommenden Dencun-Upgrade hatte in den letzten Tagen den Ethereum Kurs merklich beeinflussen können. Auch die Nachricht darüber, dass das US-amerikanische Finanzinstitut Franklin Templeton einen Antrag für einen Ethereum-Spot-ETF gestellt hatte, sorgte für Aufsehen. Denn der Antrag des Finanzunternehmens unterscheidet sich von bisher gestellten Anträgen der Konkurrenz darin, dass seine Einnahmen zum Teil durch den Staking-Mechanismus von Ethereum generiert werden sollen. Dieser Antrag liegt nun bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht (SEC) und wartet auf eine Genehmigung.

Der Ethereum (ETH) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Sowohl der ETF-Antrag als auch die Neuigkeiten zum kommenden Dencun-Upgrade sorgten dafür, dass Ethereum alleine in den letzten sieben Tagen ein Plus von 16,58 % verzeichnen konnte (siehe Bild oben). So stieg der ETH-Preis zum ersten Mal seit April 2022 über die Marke von 2.900 US-Dollar und wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels für 2.907,51 US-Dollar gehandelt, wie die Daten von CoinGecko zeigen.

Dies dürfte auch darauf zurückzuführen sein, dass viele Krypto-Anleger eine ähnliche ETH-Rallye erwarten, wie sie in den Tagen und Wochen vor den Genehmigungen der Bitcoin-Spot-ETFs entstanden ist. Auch der Finanzgigant BlackRock - der größte Vermögensverwalter der Welt - hat bereits im November 2023 einen Antrag für einen Ethereum ETF gestellt, nachdem auch viele andere Finanzinstitute solche Anträge bei der SEC eingereicht hatten. Eine Entscheidung von Seiten der SEC wird allerdings erst im kommenden Mai erwartet.

GO $ETH GO



$3,000 first target on the way - Crypto Tony (@CryptoTony__) February 19, 2024

Bis dahin könnte der Ethereum Kurs jedoch noch weiter kräftig steigen. Viele Anleger sind davon überzeugt, dass der ETH-Preis nun stark auf die Marke von 3.000 US-Dollar zusteuern wird und diese sogar schon bald überschreiten könnte. Dafür spricht auch die Tatsache, dass auch andere Altcoins in den letzten Tagen einen Aufschwung erlebt haben. Gerade Kryptowährungen mit einem tatsächlichen Nutzen scheinen besonders gefragt zu sein, wovon auch grüne Projekte wie eTukTuk nachhaltig profitieren können.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.