Bitcoin: Einstieg bei diesem Kurslevel?

Der digitale Währungsmarkt zeigt sich erneut von seiner bullischen Seite. Der Bitcoin Kurs startet etwas fester, oberhalb von 52.000 US-Dollar, in die neue Handelswoche. Die Bullen wollen den Bitcoin Kurs nun erstmals über 55.000 US-Dollar treiben, seit über zwei Jahren. Auch die charttechnischen Widerstände in Richtung ATH werden rar, obgleich auch das Korrekturrisiko steigt. Denn nun könnte der Bitcoin Kurs durchaus auch eine erste Korrektur erleiden.

Gewinnmitnahmen werden wahrscheinlicher, Korrekturen gehören zu jedem Trend hinzu. Ferner ist es auch historisch evident, dass der Bitcoin Kurs nicht vor dem Halving eine Rallye startet und diese linear den Kurs auf ein neues Rekordhoch treibt. Vielmehr steigt die Chance rund um das Halving auf einen Rücksetzer.

Werfen wir also einen Blick auf die aktuelle Situation beim Bitcoin. Bei welchem Kurslevel könnte sich ein Einstieg anbieten, wenn man kurzfristig eher abwartend agiert?

Bitcoin überkauft: Droht die Korrektur?

Der Bitcoin Kurs stieg in den letzten sieben Tagen um rund 8 Prozent, für 2024 stehen bereits Kursgewinne von rund 25 Prozent für Bitcoin zu Buche. Der RSI zeigt mittlerweile jedoch einen deutlich überkauften Zustand an. Historisch ist hier das Chance-Risiko-Verhältnis deutlich schlechter, wenn der RSI über 70 notiert.

Rücksetzer müssen somit eingeplant werden, auch eine Konsolidierung über die Zeit ist hier vorstellbar.

Bitcoin Prognose: Dieses Kurslevel ist wichtig

Doch wo sollten Bitcoin-Anleger dann einsteigen? Wer sich unabhängig von kurzfristigen Schwankungen langfristig positionieren möchte, könnte einfach via DCA in den Markt einsteigen oder auch durchaus sich sofort engagieren. Denn bei einem mehrjährigen Horizont könnte es am Ende egal sein, ob man zu 52.000 oder 47.000 US-Dollar eingestiegen ist. Kurzfristig könnte jedoch Abwarten eine gute Devise sein. Hier identifiziert der Analyst ali_charts eine Supportzone bei 46.500 bis 48.000 US-Dollar. Sollten die 52.000 US-Dollar nicht nachhaltig überwunden werden, könnte ein Rücksetzer auf diesen Support einen Einstieg ermöglichen.

If Bitcoin fails to quickly reclaim the $52,000 level, it might face an 8% correction, potentially dropping to between $48,000 and $46,500. At this price range, over 1 million addresses hold more than 544,870 $BTC, indicating significant support. pic.twitter.com/dY7zIqLKN2 - Ali (@ali_charts) February 17, 2024

2024 bleibt bullisch für BTC

Das Jahr 2024 hält für Bitcoin einige spannende Events bereit, die einen bullischen Ausblick formen. Diese werden markiert durch den dynamischen Start in das neue Krypto-Jahr mit der Zulassung der ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den Vereinigten Staaten. Das bevorstehende Bitcoin-Halving im April stellt ein weiteres Ereignis dar, das die positive Stimmung verstärkt. Die Stabilität des Netzwerks, erkennbar an Hashrate und Difficulty nahe historischer Höchstwerte, zusammen mit der zunehmenden Akzeptanz, untermauert die mittelfristigen Aussichten. Hinzu kommt, dass das finanzielle Umfeld dieses Jahr voraussichtlich wieder anziehender für Investments in risikoreichere Anlageklassen wird. Denn die geldpolitische Wende steht wohl unmittelbar bevor.

Alles dreht sich im Jahr 2024 um die Adoption von Bitcoin, sei es durch einen Anstieg in der privaten Nutzung, das institutionelle Interesse der Vermögensverwalter oder der Einstieg von Unternehmen durch vorteilhaftere Bilanzierungsregeln. Adoption dürfte 2024 eines der wichtigen Krypto-Themen sein.

