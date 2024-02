Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5377/ Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inhalte der Folge #591: - ATX minimal im Minus- geringe Volumina- News zu UBM, Erste Group, Flughafen Wien- neue Kursziele für Do&Co- Flughafen Wien lädt ein und tolles börsliches Fluggäste-Sujet- Vintage Content Marinomed und VIG- Weiter gehts im Podcast Links:- Flughafen Wien veranstaltet am 5. März den Security Job Day: https://karriere.viennaairport.com/securityjobday - Börsenradio Live-Blick 19/2: DAX zunächst wieder unter 17100, MTU vs. Siemens Energy, die ...

