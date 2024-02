DJ PTA-News: Biofrontera AG: Biofrontera und GME schließen Kooperation zur Vermarktung der Tageslichtlampe MultiLite® zur PDT-Behandlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Leverkusen und Erlangen (pta/19.02.2024/11:45) - Die Biofrontera AG (FSE: B8F), ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen, und die GME - German Medical Engineering GmbH geben bekannt, dass die Tochtergesellschaft der Biofrontera AG, Biofrontera Pharma GmbH, eine strategische Kooperation mit der German Medical Engineering GmbH (GME) eingegangen ist, um die Vermarktung der Tageslichtlampe MultiLite® zur photodynamischen Therapie (PDT) von aktinischen Keratosen (AK) in Deutschland und Großbritannien zu stärken.

Biofronteras PDT-Produkt Ameluz® verfügt über eine breite Zulassung, die von der konventionellen PDT bis hin zur Tageslicht-PDT reicht. Mit der kürzlich erhaltenen Zulassungserweiterung von Ameluz® für die Anwendung mit künstlichem Tageslicht steht nun eine weitere Behandlungsoption zur Verfügung, mit der die PDT noch individueller an die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten, sowie von Ärztinnen und Ärzten angepasst werden kann. Die Behandlung mit künstlichem Tageslicht, z. B. mit der MultiLite®, birgt dabei viele Vorteile: Sie ist ähnlich schmerzarm wie die natürliche Tageslicht-PDT, dabei aber witterungsunabhängig und verläuft vollständig unter ärztlicher Kontrolle.

Die Partnerschaft zwischen Biofrontera und GME zielt darauf ab, die Verfügbarkeit der PDT zur Behandlung aktinischer Keratose in dermatologischen Kliniken und Praxen erheblich zu stärken, so dass diese effektive Therapie in den kommenden Jahren deutlich an Marktpräsenz dazugewinnt.

Dr. Stefan Schulze, Geschäftsführer von GME, freut sich über die Zusammenarbeit: "Als deutsches Medtech-Unternehmen ergeben sich aus der Partnerschaft mit Biofrontera als Anbieter des PDT Medikaments Ameluz® einzigartige Vorteile. Unser PDT-System MultiLite® wird in Kombination mit Ameluz® noch flexibler. Die MultiLite® emittiert Licht in drei verschiedenen Farben, die jeweils von speziellen LEDs erzeugt werden. Dieses Konzept ermöglicht uns eine variable Anwendung der PDT in einem einzigen Gerät mit wenig Platzbedarf."

"Mit der Behandlungsoption der künstlichen Tageslicht-PDT können wir noch besser auf die Bedürfnisse von Patientinnen und Patienten, sowie Arztpraxen reagieren, da sie eine schmerzarme Behandlungsoption darstellt, die zudem witterungsunabhängig ist und vollständig unter ärztlicher Kontrolle durchgeführt wird. Außerdem können bei der Behandlung mit Ameluz® durch ein flexibles Behandlungsprotokoll die Dauer von Inkubation und Belichtung bis zu einem gewissen Grad an die Praxisabläufe angepasst werden. Wir erhoffen uns durch die Kooperation mit GME den Ausbau eines Netzwerks von Arztpraxen, in denen den Patientinnen und Patienten nun ganzjährig die verschiedenen Optionen der PDT mit Ameluz® angeboten werden können", ergänzt Dr. Axel Drews, Vice President Global Marketing & Sales der Biofrontera.

(Ende)

Aussender: Biofrontera AG Adresse: Hemmelrather Weg 201, 51377 Leverkusen Land: Deutschland Ansprechpartner: Investor Relations Tel.: +49 (0) 214 87 63 20 E-Mail: ir@biofrontera.com Website: www.biofrontera.com

ISIN(s): DE0006046113 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt; Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2024 05:45 ET (10:45 GMT)