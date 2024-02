© Foto: picture alliance / dpa | Andreas Gebert



Die Krise der Deutschen Pfandbriefbank vertieft sich. Investoren wenden sich fluchtartig von dem Immobilien-Investor ab und lassen die Aktie einbrechen. Wiederholt sich die Geschichte der Hypo Real Estate?Die Geschichte der Pleitebank Hypo Real Estate scheint sich bei ihrem Nachfolgeinstitut, der Deutschen Pfandbriefbank (PBB), als Farce zu wiederholen. Betroffen sind diesmal erneut problematische US-Immobilienkredite - nur geht es diesmal um Gewerbeimmobilien. Im Zentrum der Krise stehen Büroimmobilien, die wegen des anhaltenden Trends, von zuhause aus zu arbeiten, an Glanz verloren haben. Im vierten Quartal standen in den USA so viele Büros leer wie noch nie zuvor. Zahlreiche Unternehmen …