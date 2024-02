Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Fractus, ein Pionier auf dem Gebiet der Antennentechnologie mit Sitz in Barcelona, Spanien, gibt voller Stolz die Beilegung seines Patentrechtsstreits mit Vivint bekannt, einem wichtigen Akteur der Smart-Home-Sicherheitsbranche in den USA. Dieser Beschluss ist ein entscheidender Moment für Fractus, in dem die breite Anwendbarkeit seiner innovativen Technologie über die Mobilfunkbranche hinaus auf den wachsenden Markt des Internets der Dinge (IoT) hervortritt.Fractus verklagte Vivint im Oktober 2022 wegen Verletzung seiner Patente auf Antennentechnologie für Sicherheitssysteme (Fall 2:22-cv-00413-JRG). Die Einigung unterstreicht das Engagement von Fractus für die Förderung von Innovation und Zusammenarbeit in der Technologiebranche. Durch die Beilegung des Streits mit Vivint hat Fractus seine Position als führender Partner für vielseitige und effiziente Antennenlösungen für unterschiedliche Anwendungen gefestigt.Die Antennentechnologie von Fractus hat sich nicht nur im traditionellen Mobiltelefonsektor bewährt, sondern auch in der sich schnell entwickelnden IoT-Landschaft. Dieser Durchbruch zeigt die Anpassungsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit der Fractus-Technologie und macht sie zur idealen Wahl für Unternehmen, die modernste Konnektivitätslösungen suchen. "Wir freuen uns, die Beilegung unseres Patentstreits mit Vivint bekannt geben zu können. Dies unterstreicht den Wert und die Vielseitigkeit der Antennentechnologie von Fractus", so Ruben Bonet, CEO von Fractus. Die Fortschritte in der Antennentechnologie treiben die digitale Transformation in Unternehmen voran und führen zur Bereitstellung von IoT-Diensten und innovativen Lösungen durch vernetzte Geräte."Diese Einigung bestätigt nicht nur die Anwendbarkeit unserer Technologie im Bereich der Smart-Home-Sicherheit, sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Lizenzierung in der breiteren IoT-Branche", so Jordi Ilario, COO und VP Licensing. Fractus lädt Unternehmen aus der IoT-Branche ein, Lizenzierungsmöglichkeiten für seine innovative Antennentechnologie zu erkunden. Mit einer Fractus-Lizenz können Unternehmen die Vorteile einer effizienten und zuverlässigen Konnektivität nutzen und sich so einen Wettbewerbsvorteil in einer Branche sichern, in der nahtlose Kommunikation von größter Bedeutung ist.Fractus ist stolz darauf, während dieses Prozesses von der erstklassigen Anwaltskanzlei Susman Godfrey vertreten zu werden. Die Beilegung dieses Rechtsstreits ist nicht nur für Fractus ein positiver Schritt vorwärts, sondern auch die Wettbewerber werden auf die Gelegenheit aufmerksam gemacht, die Spitzentechnologie durch Lizenzvereinbarungen zu übernehmen.Informationen zu Fractus:Fractus ist ein früher Vorreiter bei der Entwicklung von Antennentechnologie für Smartphones, Tablets und andere drahtlose Internet-der-Dinge-Geräte. Das Unternehmen besitzt ein Portfolio von geistigen Eigentumsrechten an mehr als 40 Erfindungen, die durch mehr als 120 Patente und Patentanmeldungen in den Vereinigten Staaten, Europa und Asien geschützt sind. Unter den zahlreichen Auszeichnungen und Ehrungen, die das Unternehmen für seine innovative Arbeit erhalten hat, wurde Fractus im Jahr 2005 vom Weltwirtschaftsforum in Davos als "Technology Pioneer" und im Jahr 2006 von Red Herring als eines der besten innovativen Unternehmen ausgezeichnet. Darüber hinaus gewann es 2004 den Frost & Sullivan Award für technologische Innovation und 2010 den Nationalen Kommunikationspreis der katalanischen Regierung in der Kategorie "Telekommunikation". Ein Team von Fractus-Erfindern war Finalist für den Europäischen Erfinderpreis 2014 des EPA. Im November 2015 wurde Fractus von der Königlichen Ingenieurakademie von Spanien (RAI) mit dem "Academiae Dilecta" ausgezeichnet und erhielt im April 2017 den von der Londoner Börse und der Elite Group verliehenen "European Inspiring Company Award".Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1896932/Fractus_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/fractus-und-vivint-unterzeichnen-patentlizenzvertrag-fur-antennentechnologie-in-iot-und-smart-home-302064377.htmlPressekontakt:Marta Barba,marketing@fractus.com,+34.93.544.2690Original-Content von: Fractus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100006789/100916166