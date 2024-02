München (ots) -Noch zwei Jahre sind es bis zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand und Cortina. Doch die wegweisenden Entscheidungen werden jetzt getroffen. In der Doku "Spiel mit den Alpen" des Bayerischen Rundfunks zeigt ARD-Wintersport-Experte Felix Neureuther die Vorbereitungen auf das Großereignis: Wie nachhaltig sind die Spiele von Mailand und Cortina? Oder geht es am Ende doch wieder auf Kosten der Umwelt und der Anwohner? Der Film der BR-Autoren Georg Bayerle und Robert Grantner ist am Montag, 26. Februar 2024, um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sowie ab 24. Februar 2024 in der ARD Mediathek.Felix Neureuther freut sich über die Rückkehr der Olympischen Spiele in die Alpen - eine echte Wintersportregion mit viel Tradition. Aber er fordert auch einen rücksichtsvollen, nachhaltigen Umgang mit der Natur und eine Einbeziehung der Anwohnerinnen und Anwohner in einer Region, die ohnehin schon über zu große Belastungen durch den Tourismus klagt.Felix Neureuther erlebt die teils drastischen Veränderungen in den Dolomiten hautnah mit. Über Monate hinweg reist er immer wieder an die Wettkampfstätten der Olympischen Winterspiele 2026, sieht den Abriss der alten Bobbahn in Cortina d'Ampezzo oder die riesige Baustelle in Antholz, wo ein gigantisches neues Biathlonzentrum entsteht. Er spricht mit Entscheidungsträgern wie dem Südtiroler Landeshauptmann Arno Kompatscher und mit Anwohnern, die Olympia kritisch sehen und sich nicht mitgenommen fühlen. Dazu macht sich Neureuther auf die Suche nach einer lösungsorientierten Zukunft von Winterspielen.Felix Neureuther war 2006 als Athlet bei den Winterspielen in Turin dabei, jetzt reist er erneut ins Piemont und ist entsetzt, was er dort vorfindet: "Wenn man die alte Bobanlage in Cesana anschaut, oder die Skisprungschanzen in Pragelato - das ist wirklich unglaublich. Alles verrottet vor sich hin, es wachsen Bäume aus dem Schanzentisch. Seit Jahren werden diese Sportstätten nicht mehr benutzt. Das darf sich einfach nicht wiederholen!" Viele Baumaßnahmen für Olympia 2026 passen mit dem neuen Nachhaltigkeitskonzept des IOC nicht zusammen: Anfang Februar hat die italienische Regierung entschieden, doch noch eine neue Bobbahn bauen zu lassen. Und das trotz der Einwände des IOC und Stimmen aus der Bevölkerung, die Felix Neureuther in ihren Gesprächen ganz andere Lösungsansätze mit auf den Weg geben.Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten ist die Doku im Vorführraum des Presseservice (https://presse.daserste.de/) abrufbar.Fotos über www.br-foto.de, Tel. 089/5900 33133 und über www.ardfoto.de.Pressekontakt:BR-Pressestelle, Christian Dück,Tel.: 089 / 5900-10575, E-Mail: Christian.Dueck@br.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5717082