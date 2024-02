Der DAX ist in der abgelaufenen Woche um 1,1% angestiegen. Dabei gab es durchaus Unterschiede, denn nicht alle Aktien liefen gen Norden. Insbesondere konjunkturabhängige Branchen wie die Industrie (+3,8%), die Chemieindustrie (+2,8%) oder das Marketing (+2,5) verzeichneten Kursgewinne. Bei Unternehmen der Grundstoffversorgung (-0,9%) und in der Logistikbranche (0%) lief es hingegen nicht so gut. DAX: ...

